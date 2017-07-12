Kiprianu'dan Anastasiadis’e sert eleştiri!

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Anastasiadis’e sert eleştirilerde bulunarak, Kıbrıs Rum tarafının Crans Montana’ya hazırlıksız gittiğini ve önceliğinin Kıbrıs sorununu çözmek değil, sorumluluk yükleme olduğunu kaydetti. Kiprianu ‘Crans Montana’ya Kıbrıs sorununun çözüm önceliğine sahip olarak değil, sorumluluk yükleme amacıyla gittik’ dedi.

RİK Radyosuna konuşan Kiprianu, partisinin Anastasiadis ile tamamen farklı görüşte olduğunu kaydetti.

İsviçre’deki müzakerelere Anastasiadis’in hazırlıksız gittiğini ifade eden Kiprianu, bu nedenle bazı kişilerin öneri belgesi hazırlamak için sabahlara kadar çalıştığını belirtti.