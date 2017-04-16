Kiralık Araç Cayır Cayır Yandı...

Alkollü olduğu belirlenen sürücünün kontrolünü kaybettiğ kiralık araç önce bariyerlere çarptı ardından da alev alev yandı



Girne¬Lefkoşa anayolunda dün sabah 02.00 sıralarında, 26 yaşındaki İmhamed Al İmhamed Almadan isimli sürücü yönetimindeki HZ 691 Z plakalı kiralık aracın direksiyon hakimiyetni kaybederek bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan aracın motor kısmından alevler yükselmeye başladı. sonra aracın motor kısmı alev almaya başladı. Kısa sürede tüm arabayı saran yangın olay yerinde giden itfaiye ekpler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen araç olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla götürüldü. Polisin soruşturma başlattığı olayda HZ 691 Z plakalı kiralık aracın sürücüsünün 87 promil alkol tesiri altında olduğu öğrenildi.



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