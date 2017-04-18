Kiralık Katil Pusuda Yakalandı

Mağusa’da ikamet eden bir kadını öldürmesi için KKTC’ye gönderildiği iddia edilen ve pusudayken son anda yakalanan zanlı S.A dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı. Zanlının üzerinde bulunan 2 adet tabanca 2 adet şarjör ve 14 adet canlı mermi inceleniyor.

Kadının olacaklardan haberi yoktu

Önceki akşam 21:40 sıralarında gelen bir ihbar Organize Şuçlar Şubesi ekiplerini harekete geçirdi. İhbarda belirtilen Mağusa Maraş bölgesindeki adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri zanlı S. A.’ı söz konusu ikametgahın önünde pusuya yatmış beklerken tespit etti.

Polis zanlıyı tutuklayarak Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürürken, öldürülmesi planlanan kadın da ifadesi alınmak üzere polise çağırıldı.

Kadının öldürüleceğinden haberi olmadığı öğrenilirken, zanlının ülkeye kadının Türkiye’de bulunan eski nişanlısı tarafından gönderilmiş olabileceği düşünülüyor.

2 tabanca 14 canlı mermi

Olayın soruşturmasını yürüten polis subayı Ömür Dalkıran mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı S. A.’ın Türkiye’den tetikçi olarak geldiğini kaydetti. Zanlının suçüstü yakalandığını belirten Dalkıran, üzerinde yapılan aramada ise belinin her iki tarafında takılı 7.65 mm çapında 2 adet Baretta marka tabanca, 2 adet şarjör ve şarjörlerin her birinde 7 adet olmak üzere toplam 14 adet canlı merminin bulunduğunu açıkladı. Zanlının ülkeye 9 Nisan tarihinde ilk kez geldiğini belirten Dalkıran, polise verdiği ifadesinde bazı itiraflarda bulunduğunu açıkladı.

Dalkıran zanlı aleyhindeki soruşturmanın yeni olduğunu ifade ederken, aranan emarelerin olduğuna ve zanlının suç ortaklarının olduğuna dikkat çekti.

“Adam öldürmek için değil, soygun yapmak için getirildim”

Mahkemede söz alan zanlı Sefbetullah Aydoğan ise çarpıcı iddialarda bulundu. Zanlı Aydoğan mahkemede birini öldürmek için değil 100 bin Euroluk bir soygun için ülkeye getirildiğini iddia etti. Zanlı mahkemede ayrıca belindeki silahları kuru sıkı olarak bildiğini söyledi.