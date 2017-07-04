Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız evlendi!

Kırgın Çiçekler dizisinde 'Songül' karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız, önceki akşam hayatını Mustafa Özyurt ile birleştirdi. Secret Garden'da gerçekleşen kır düğününe, Akyıldız'ın rol arkadaşları tam kadro katıldı.

Nil Keser, Hazar Motan, Arif Diren, Aleyna Solaker ve Naz Çağla Irmak; bu mutlu gününde Akyıldız'ı yalnız bırakmadı. Güzel oyuncunun attığı gelin çiçeğini rol arkadaşı Arif Diren kaptı. Çiftin nikahı cumartesi günü Sarıyer Evlendirme Dairesi'nde kıyılırken, gelin Akyıldız iki farklı gelinlik giydi.

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