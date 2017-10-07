Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
07/10/2017
Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Temir Cumakadırov, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Başbakanlık Basın Merkezinden edilen bilgiye göre, Cumakadırov'u taşıyan özel plakalı araç, ülkenin kuzeyindeki Çuy bölgesindeki Sadovoye köyü yakınlarında kamyonla çarpıştı.
Cumakadırov, Yardımcısı Nurlan Camgırçiyev ve şoförü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.