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Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

07/10/2017

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Temir Cumakadırov, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Başbakanlık Basın Merkezinden edilen bilgiye göre, Cumakadırov'u taşıyan özel plakalı araç, ülkenin kuzeyindeki Çuy bölgesindeki Sadovoye köyü yakınlarında kamyonla çarpıştı.

Cumakadırov, Yardımcısı Nurlan Camgırçiyev ve şoförü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



TAGS: kırgızistan
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