Hamitköy ağıllar bölgesinin kuzeyi çöpten geçilmiyor. Alanda çöp dökülmesinin yasak olduğunu belirten bir tabela var ancak uyarılar kimsenin umurunda olmuyor. Kirlilik her geçen gün artıyor

Duygu ALAN

Hamitköy ağıllar bölgesinin kuzeyinde bulunan geniş alanın çöplüğe dönüştürülmesi ile yaratılan çevre felaketi gün geçtikçe büyüyor.

Arazide çöp dökülmesinin yasak olduğunu belirten tabela bulunmasına rağmen onlarca dönüm çöplüğe dönüştürülmüş durumda.

Çöplüğe dönüştürülen arazide birçok türden atık var. Atıklar hem insan hem de çevre sağlığını tehdit ederken çöplükteki kırık camlar, naylon ve lastikler ile benzeri atıklar yangın tehdidi oluşturuyor.

Cezası 1 asgari ücret

Arazideki tabelada alana çöp dökülmesinin yasak olduğu belirtiliyor, yasağın çiğnenmesi halinde cezasının 1 asgari ücret tutarında olduğu bilgisi yer alıyor.

Tabelada ayrıca araziye çöp döküldüğünü gören kişilerin şikayet ve ihbarda bulunması için bir de ihbar hattı var.

HAVADİS