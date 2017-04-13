HABER KIBRIS

Kırmızı ışıkta geçti, kazaya sebep oldu

13/04/2017

Kırmızı ışıkta geçti, kazaya sebep oldu
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Lefkoşa Atatürk Spor Salonu ışıklarında meydana kaza korkuttu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu ışıklarında meydana kaza korkuttu. Cihat Menekşe yönetimindeki JN 193 plakalı tır fuar istikametinden gelip kırmızı ışıkta Mağusa istikametine doğru geçiş yaptığı sırada o esnada Mağusa istikametinden gelip çemberden Sanayi Bölgesi’ne doğru dönüşe geçen Haceli Songur yönetimindeki MM 507 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak:YeniDüzen

 



TAGS: kaza, haber, kıbrıs
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