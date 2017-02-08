Kış çayları ile sağlıklı ve zinde olun

Kış aylarında havaların soğuması ile hastalıkların da yolu açılıyor. Özellikle bağışıklık sistemi düşük olan kişilerin kışın hastalıklara yakalanma olasılıkları çok daha fazla.

Hastalıklara karşı bazı önlemler almak için beslenme ve uyku düzenine dikkat etmek, giyimine önem vermek gerekiyor. Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmenin, hastalıklardan korunmanın bir yolu da bitki çayları içmek.

Bitki çaylarını amacına göre doğu bitkileri kullanarak demlemek gerekiyor. Tabi, kararında içmek dikkat edilmesi gereken bir durum, aşırıya kaçmamakta fayda var. Özellikle kronik bir rahatsızlık nedeniyle düzenli ilaç kullanmanız gerekiyorsa, bitki çaylarını tercih etmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Hangi çaylarla kendinizi kış hastalıklarından koruyabilir, kendinizi daha sağlıklı hissedebilirsiniz?

Ihlamur

Ihlamur en bilinen ve en çok tüketilen bitki çayıdır. Yem yetişkinlerin hem de çocukların severek tüketebileceği bir çay olan ıhlamuru grip ve nezleye karşı korunma sağlamak için kış aylarında bolca içmelisiniz, ıhlamur içmek vücut direncini arttıracaktır. Ihlamura bal ve limon eklenebilir. Özellikle bal konan ıhlamuru tatlandırılmış olduğu için çocuklar çok daha kolay içebilir. Ihlamur, üşütmeden kaynaklanan öksürüğe karşı da iyi gelir. Hazmı hızlandıran ıhlamur sindirim sitemi için de oldukça faydalı. Çok stresli zamanlarda ıhlamur tercih edebilirsiniz. Yalnız uykusuzluğa sebep olabileceğinde akşam saatlerinde fazla tüketilmemeli. Cilt sağlığı ve saç sağlığı açısından da olumlu etkileri bulunmakta.

Zencefil çayı

Bağışıklık sistemini güçlendiren zencefil çayı sindirim açısından da faydalı. Bir kaç damla limon ve 1 çay kaşığı balla tatlandırabileceğiniz zencefil çayı mide bulantısı ve kusmaya karşı da kullanılabilir.

Papatya çayı

Boğaz ağrısı sorununu hafifleten ve öksürüğü alan papatya çayı strese iyi gelen, sakinleştirici etkiye de sahip. Uyku sorunu yaşayanlar yatmadan 2 saat kadar önce bir bardak papatya çayı içebilirler.

Kuşburnu çayı

Doğal bir antioksidan olarak bilinen ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için gerekli olan C vitamini açısından zengin olan kuşburnu çayı soğuk algınlığının daha çabuk geçmesinin sağlanmasında etkilidir. Günde 2-3 bardak tüketebilirsiniz.