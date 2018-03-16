Kişi: Yerel seçimler için hazırlıklarımız tamam

CTP Girne İlçesi ocak kongrelerine devam ediyor. 7 Ocak Erken Genel Seçimlerinin ardından Karşıyaka ve Esentepe ocak örgütleri de yenilendi. Seçimlerin ardından köy gezilerini sürdüren Girne İlçe Yönetim Kurulu düzenlenen halk toplantılarında sorunları dinledi.

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, köyleri sadece seçim dönemlerinde ziyaret etmek değil sürekli iletişimde olarak katılımcı anlayışla ülkedeki sorunları çözmeye çalıştıklarını belirtti. “Son kırkbeş gün içinde on üç köyde halka açık toplantılar yaptık. Girne Türk Mahallesi’ne ve Girne çarşı esnafına düzenli ziyaretler gerçekleştirdik” diyen Kişi, bununla birlikte ocak kongrelerinin de sürdüğünü, örgütlerin yenilendiğini söyledi. Kişi, yerel seçimler öncesinde birçok örgütün yenilenmiş olacağını böylelikle yerel seçimlerde dinamik bir yapı ile sokakta olacaklarını sözlerine ekledi. Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarını ilçe olarak tamamladıklarını söyleyen Kişi, gece gündüz sokakta olduklarını vurguladı.