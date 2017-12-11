Kışın neden kilo alınır?

Havanın kararmasının ruh halimizi olumsuz etkileyerek dışarı çıkma ve hareket etme isteğimizi azalttığını belirten Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül, karanlık havada uyku düzenimizi ayarlayan hormonların miktarında değişiklik olduğunu ve daha fazla uyku ihtiyacı hissedildiğini söyledi.



Ancak Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı, sadece hareket ve hormon değişikliklerinin değil, soğuk havalarda daha fazla tüketilen ve genellikle yüksek kalorili olan yiyecek ve içeceklere de vurgu yaptı. Bunların başında da soğuk havalarda bolca tüketilen, sıcak, kremalı, tatlı içecekler ve yiyecekler var: “Bütün bunlar insanlara fazladan alınan kaloriler ve kilolar olarak geri dönüyor.”



“HAYATTA KALMAK İÇİN KIŞIN ALINAN KİLOLAR ARTIK HAYATLARA MAL OLUYOR”



Kışın kilo almanın aslında, insanlığın eski çağlarında kazanılmış bir hayatta kalma mekanizması olduğunu söyleyen Temizgönül, bu durumun günümüzde ise en önemli sağlık sorunu olarak görüldüğünü belirtti:



“Bilimsel çalışmalara göre sanayileşme öncesinde gıdaya ulaşmak ve ısınmak günümüzdeki kadar kolay değildi. İnsanlar toprak, karla kaplanmadan bulabildikleri yiyecekleri tüketip, bunları vücutlarında yağ olarak depolamaktaydı. Depolanan bu enerjiyle soğukta vücut ısısını yüksek tutarak hayatta kalma ihtimalini artırmaya çalışıyorlardı.”



TV KARŞISINDA 120 DAKİKADAN UZUN ZAMAN GEÇİRMEK OBEZİTE NEDENİ



Kapalı ve soğuk havalarda evde zaman geçiren kişilerin televizyon karşısında hareketsiz kalmaları, atıştırma isteklerini artırıyor. Beslenme alışkanlıklarını ortaya koymak için yapılan araştırmaya göre; TV karşısında 120 dakikadan uzun zaman geçiren bireylerin, atıştırmalık olarak daha çok kalori içeren yağlı besinleri tercih ediyor. Zararlı beslenme alışkanlıklarının başında gelen bu durum; TV karşısında uzun zaman geçirmenin hareketlerimizi kısıtladığı, beslenme düzenimizdeki sebze ve meyve tüketme alışkanlıklarımızı bozduğu, bizi daha yağlı yiyecekler ve yüksek kalorili içecekler tüketmeye sevk ederek obeziteyi artırdığı gerçeğini gözler önüne seriyor.

Hareketin ve sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan Dr. Temizgönül, kışın kilo almamak için basit kilo kontrolü önerilerini ise şöyle sıraladı:



• Mümkün olduğu kadar açık havada zaman geçirip, hareket etmeye çalışmak.

• Çok sıcak ve çok soğuk yiyecek ve içecek tüketmemek.

• Yiyecek ve içeceklerin kalorisinin farkına vararak tüketmek. Aromalı kahveler ve alkol aşırı kalori içerir.

• Kışın bile haftada bir kez tartılmayı ihmal etmemek.

• Bir öğünde çok yendiyse bir iki gün daha az kalori almaya dikkat etmek, hemen beslenme düzenini bozmamak.