“Biyolojik yok oluş” denilen durum, çeşitli türlerden milyonlarca canlının kaybolması anlamına geliyor. Hatta insanlığın geleceği de kritik. Bu tehdidin nedeni ise aşırı nüfus ve aşırı tüketim. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisindeki araştırmaya göre 1900 ile 2015 yılları arasında 177 memeli türünün yarısı yaşam alanlarının yüzde 80’ini kaybetti.