Kıvanç Tatlıtuğ ağır konuştu

Kıvamç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e hakaret eden sosyal medya kullanıcısına ağır konuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ, uzun bir sevgililik döneminin ardından geçtiğimiz yıl Başak Dizer ile nikah masasına oturdu..

Başak Dizer'i Kıvanç Tatlıtuğ'a yakıştırmayan hayranları zaman zaman ünlü stil danışmanını ağır sözlerle eleştirdi.

Bugüne kadar sessizliğini koruyan Kıvanç Tatlıtuğ, eşinin son Instagram paylaşımının altına yapılan yorumla çileden çıktı.

'Eşime kimse laf edemez' diyen Tatlıtuğ, ağzına geleni söyledi...

'KÖTÜ KALBİNİ GİT BAŞKA YERLERDE BİLEYLE'

"Terbiyesizlik yapma! Önce senin "bu şahıs" dediğin insanın adı Başak soyadı Tatlıtuğ! Önce bunu bir öğren. Senin değil kimsenin haddine düşmez benim evliliğimle ilgili yorum yapmak. Mutsuzluğunu, kötü kalbini git başka yerlerde bileyle. Oğlum sen ve senin gibi böyle yorumlar yazan arkadaşlar! Siz ne zaman hangi ara bu kadar kötü kalpli insanlar oldunuz?

Ne kadar saygısız, ne kadar sevimsiz ne kadar şuursuz, ne kadar boş islerle uğrasan bir insansın sen. Sana tavsiyem sen de git birini sev, içinde zerre sevgi yoksa da yine sevmeye çalış, baktın yok olmuyor sen harbi kötü kalpli bir arkadaşsın!

O zaman tekrar sevmeye çalış! Yani anlayacağın insanlara saygısızlık yapıp b.. atacağına, onları sevmekten, yaptığı seçimlere saygı duymaktan, hayatına ve aile yaşantısına verdiği özene saygı duymaktan vazgeçme!

Ve bana sakın "eleştiriye açık olmuyorsan fotoğraf koyma gibi aptal aptal yorumlar da yapma" ben istediğim fotoğrafı koyarım! Burası benim sayfam! Eleştiriye her zaman açık oldum AMA benim ailemle ve esimle ilgili söylenen her söze dikkat edilecek!"