Kıvanç Tatlıtuğ Kaş'ta arsa bakıyor
Kıvanç Tatlıtuğ, “Hadi Be Oğlum” filminin çekimleri için gittiği Kaş’a vuruldu. Ünlü oyuncu, bu sakin tatil beldesinde arsa bakmaya başladı.
07/01/2018
Kaş’ın doğasından çok etkilenen ve uygun arsa bulmak için birkaç emlakçıyla görüşen Kıvanç Tatlıtuğ, yakın çevresine de planları hakkında şöyle dedi: “Yatırım da olabilir, yazlık da yaptırabilirim. Henüz kararımı vermedim. Ama sizin de aklınızda bulunsun.”
Kaş’ta çekilen “Hadi Be Oğlum” filminde, Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlunu Alihan Türkdemir canlandırdı.