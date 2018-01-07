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Kıvanç Tatlıtuğ Kaş'ta arsa bakıyor

Kıvanç Tatlıtuğ, “Hadi Be Oğlum” filminin çekimleri için gittiği Kaş’a vuruldu. Ünlü oyuncu, bu sakin tatil beldesinde arsa bakmaya başladı.

07/01/2018

Kıvanç Tatlıtuğ Kaş'ta arsa bakıyor
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Kaş’ın doğasından çok etkilenen ve uygun arsa bulmak için birkaç emlakçıyla görüşen Kıvanç Tatlıtuğ, yakın çevresine de planları hakkında şöyle dedi: “Yatırım da olabilir, yazlık da yaptırabilirim. Henüz kararımı vermedim. Ama sizin de aklınızda bulunsun.”

Kıvanç Tatlıtuğ Kaşta arsa bakıyor

Kaş’ta çekilen “Hadi Be Oğlum” filminde, Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlunu Alihan Türkdemir canlandırdı.



TAGS:  Kıvanç Tatlıtuğ, kaş
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HK MAGAZİN

O davada karar verildi

HK MAGAZİN

Star TV’de yayınlanan “Duymayan Kalmasın” programında hedef gösterildiğini iddia eden Lerzan Mutlu, programın sunucuları Seren Serengil ile Deniz Akkaya ve merhum Oya Aydoğan’ın arkadaşı Pınar Bent’e kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla 30 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Deniz Akkaya, “Davacı dava konusu olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda da bulunmuş ve takipsizlik kararı verilmiştir” dedi. Magazin gazeteciliği toplumun farklı bir ihtiyacına cevap vermektedir. Davanın basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir” diyerek davanın reddini istedi.
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