Kıvanç Tatlıtuğ Kaş'ta arsa bakıyor

Kaş’ın doğasından çok etkilenen ve uygun arsa bulmak için birkaç emlakçıyla görüşen Kıvanç Tatlıtuğ, yakın çevresine de planları hakkında şöyle dedi: “Yatırım da olabilir, yazlık da yaptırabilirim. Henüz kararımı vermedim. Ama sizin de aklınızda bulunsun.”

Kaş’ta çekilen “Hadi Be Oğlum” filminde, Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlunu Alihan Türkdemir canlandırdı.