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Kız kardeşini öldürdü! Sosyal medyadan canlı yayınladı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Obdulia Sanchez isimli genç kız, kız kardeşi Jacqueline Sanchez'i öldürdüğü korkunç görüntüleri Instagram hesabından canlı yayınlayarak, 'Kız kardeşimi öldürdüm, ama umrumda değil' dedi.

25/07/2017

Kız kardeşini öldürdü! Sosyal medyadan canlı yayınladı
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Sanchez, canlı yayınladığı korkunç videoda, şarkı söylerek otomobili kullandığı görülürken, bir anda otomobil yolun dışına çıkarak yuvarlanıyor ve boş arazide durabiliyor.  Kaza sonrası görüntülerin devamında Sanchez, "Kız kardeşimi öldürdüm, ama umrumda değil. Biliyorum hapse gireceğim, ama umrumda değil. Üzgünüm bebeğim" dyor. 

Sanchez, alkollü otomobil kullanırken cinayete sebep olma suçundan cezaevine gönderilirken, Kazada aracın içinde bulunan Jacqueline'in arkadaşı 14 yaşındaki Fresno Bee ise ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 

Kız kardeşini öldürdü Sosyal medyadan canlı yayınladı
Kız kardeşini öldürdü Sosyal medyadan canlı yayınladı



TAGS: ınstagram, Trafik kazası, Cinayet, canlı yayın
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