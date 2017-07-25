Kız kardeşini öldürdü! Sosyal medyadan canlı yayınladı

Sanchez, canlı yayınladığı korkunç videoda, şarkı söylerek otomobili kullandığı görülürken, bir anda otomobil yolun dışına çıkarak yuvarlanıyor ve boş arazide durabiliyor. Kaza sonrası görüntülerin devamında Sanchez, "Kız kardeşimi öldürdüm, ama umrumda değil. Biliyorum hapse gireceğim, ama umrumda değil. Üzgünüm bebeğim" dyor.

Sanchez, alkollü otomobil kullanırken cinayete sebep olma suçundan cezaevine gönderilirken, Kazada aracın içinde bulunan Jacqueline'in arkadaşı 14 yaşındaki Fresno Bee ise ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.





