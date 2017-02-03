'Kızıl gezegen' ile ilgili bir sır daha aydınlandı

2012 yılında Dünya'da keşfedilen Mars taşları 'kızıl gezegen'de 2 milyar yıl önce yaşananlara ışık tuttu.



Teksas'taki Houston Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı Mars ile ilgili bir sırrın daha aydınlanmasını sağladı.

2012 yılında Kuzey Afrika'da bulunan Mars'tan koparak gezegenimize kadar ulaşan taşları inceleyen ekip, bu taşların hepsinin ortak bir özelliğinin olduğunu fark etti.

4 yılı aşkın araştırma çerçevesinde taşların kimyasal özelliklerini ve yaşlarını hesaplayan ekip, bu taşların 2 milyar yıl önce Mars'taki büyük çaplı bir patlamadan dolayı 'kızıl gezegen'den koptuğunu ve gezegenimize ulaştığını belirledi.

Söz konusu patlamayı araştırmaya başlayan ekip, Mars'tan kurtulup gezegenimize kadar ulaşabilen taşların 'kızıl gezegen'den 2 milyar yıl önce yaşanan bir volkanik patlama nedeniyle koptuğunu saptadı.

Bu çalışma sayesinde Mars'ın karanlık tarihine dair bir detay daha gün yüzüne çıkarılmış oldu.