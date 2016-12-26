Kızıl Ordu Korosu yok oldu

Dünyanın en büyük ve en eski korosu olan Kızıl Ordu Korosu uçak kazasında yok oldu. Soçi’den kalktıktan sonra Karadeniz’e düşen uçakta, 68’i koro mensubu 93 kişi öldü. Rusya 1 günlük yas ilan ederken, Türkiye de taziye yayımladı

Kızıl Ordu Korosu'nun 68 üyesinin de aralarında bulunduğu 93 kişiyi taşıyan Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tu-154 tipi uçak, dün Türkiye saatiyle 05.40 sıralarında Karadeniz'e düştü. Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne gitmek üzere Moskova'dan yola çıkan uçakla iletişimin, yakıt ikmali için uğradığı Soçi'nin Adler Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra kesildiği bildirildi.

MORAL KONSERİNE GİDİYORLARDI

Hmeymim Havva Üssü'nde gerçekleştirilecek Noel konserine giden müzisyenleri ve gazetecileri taşıyan uçağın enkazını araştırmak üzere helikopterler görevlendirildi. Ancak saatler sonra yapılan açıklamada, kazadan kurtulan kimse olmadığı belirtildi. Kazada yaşamını yitirenlerin 68'inin Kızıl Ordu Aleksandrov Korosu üyesi olduğu belirtildi. Ölenlerin 9'unun gazeteci, 8'inin ise mürettebat olduğu öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, enkazın Soçi'nin 1.5 kilometre açıklarında, Karadeniz'in 50-70 metre derinliğinde bulunduğunu duyurdu. Konaşenkov, uçağın pilotaj hatası ya da teknik aksaklık yüzünden düştüğü ihtimalinin ağır bastığını söyledi. Kaza nedeniyle ülkede bir günlük yas ilan edildi. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev de kazayla ilgili kendi başkanlığında bir devlet komisyonu kurulacağını duyurdu.

DÜNYANIN EN ESKİ KOROSU

Dünyanın en büyük ordu korosu, Kızıl Ordu'ya moral vermek için 1928'de kuruldu. Koro, farklı rütbelerde subay ve asker solistler, koro elemanları, orkestra ve dans gruplarından oluşuyor. Repertuvarında 2 binden fazla eser bulunan koro, halk şarkılarından aryalara, pop müzik şarkılarından rock parçalarına kadar geniş bir yelpazede eserler seslendiriyor. Koro, 14 Haziran 2015'te İstanbul'da da konser vermişti.

40 KAZA, 2 BİN 723 ÖLÜ

Koroyu taşıyan Tupolev 154 tipi uçak 1968'de üretildi. 40 ölümlü kazaya karışan uçak, bu kazalarda 2 bin 723 kişinin ölümüne neden oldu. 2014'te tamir edilen uçağın son bakımının da bu yıl eylülde yapıldığı, bu güne kadar 7 bin saatlik uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi.

120 KİŞİLİK KORONUN 68'İ ÖLDÜ

Kaza sonrası Moskovalılar, Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'nun binası önünde mumlar yaktı. 100 ila 120 kişiden oluşan Alexandrov Korosu'nun 68'inin kazada öldüğü öğrenildi. Ölenlerin içinde koro üyeleri ve bir grup dansçının da olduğu bildirildi. Suriye Hmeymim'deki yılbaşı konserine giden grup "önceden kayıtlı müzik üzerine bir gösteri" yapacaktı.



