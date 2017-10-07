Kızım o seks bağımlısının eline düştü

Ünlü şarkıcı Lionel Richie, henüz 19 yaşında olan kızı Sofia Richie'nin kendisinden yaşça büyük ve aynı zamanda seks bağımlısı olduğunu açıklayan Scott Disick ile ilişkisinin kendisini "ölesiye korkuttuğunu" söyledi.

Şu sıralar ABD'de yayınlanan American Idol adlı yarışmanın seçici kurulunda yer alan 68 yaşındaki Richie, küçük kızı Sofia Richie ile 34 yaşındaki Scott Disick'in ilişkisine sıcak bakmıyor.

Richie, US Weekly muhabirinin kendisine yönelttiği kızı Sofia'nın ilişkisine dair soruya "Şaka mı yapıyorsunuz, ölesiye korkuyorum. Şok geçirdim mi? Tabii ki, ben bir babayım" diye yanıt verdi.

Lionel Richie'nin kızı Sofia ile Kardashian ailesinden Kourtney ile uzun yıllardır sürdürdüğü ilişkisinden üç çocuk sahibi olan Disick, bu yaz aylarından beri birlikte.

İkili geçtiğimiz ayın son günlerine kadar ilişkilerini hep inkar etti. Ama son olarak geçen hafta Meksika'da romantik bir halde görüntülendi.

Scott Disick'in Kourtney Kardashian'dan üç çocuğu bulunuyor. Uzun süreli ilişkisini bitirdikten sonra sık sık değiştirdiği sevgilileriyle görüntülenen Disick, bir seks bağımlısı olduğunu kendisi açıklamıştı.