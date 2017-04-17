KKTC A Milli Futbol Takımı kadrosu açıklandı
17/04/2017
04 – 11 Haziran 2017 tarihleri arasında ülkemizde yapılacak olan CONIFA EURO 2017 Futbol Şampiyonasına katılacak olan KKTC A Milli Futbol Takımı kadrosu açıklandı.
Mili Takıma, sezonun ilk devresinde Dumlupınar forması giyen ve şimdi ise Türkiye’nin MKE Ankaragücü takımında oynayan Kenan Özer de davet edildi.
KKTC A Milli Futbol Takımı Teknik ekibi
Fırat Canova Teknik Direktör
Bülent Aytaç Yardımcı Antrenör
Mahmut Yaman Kaleci Antrenörü
KKTC A Milli Futbol Takımı Kadrosu
Kaleciler
1.Hasan Piro Merit Alsancak Yeşilova
2.Türkkan Delideniz Mağusa Türk Gücü
Defans Oyuncuları
3.Ahmet Sönmez Doğan Türk Birliği
4.Serhan Önet Küçük Kaymaklı
5.Mehmet Kaygısız Küçük Kaymaklı
6.Salih Say Cihangir
7.Hüseyin Sadıklar Yenicami
8.Çağrı Kıral Küçük Kaymaklı
9.Salih Güvensoy Doğan Türk Birliği
10.Mehmet Erol Gençler Birliği
Orta Saha Oyuncuları
11.Kenan Özer MKE Ankaragücü
12.Hüseyin Adal Küçük Kaymaklı
13.Fırat Eraslan Cihangir
14.Ali Özbahar Yalova
15.Kenan Oshan Doğan Türk Birliği
16.İbrahim Çıdamlı Yenicami
17.Tansel Ekingen Yenicami
18.Uğur Gök Küçük Kaymaklı
19.Mustafa Yaşınses GAÜ Çetinkaya
Forvet Oyuncuları
20.Halil Turan Cihangir
21.Ertaç Taşkıran Türk Ocağı
22.Esin Sonay GAÜ Çetinkaya
23.Kasım Tağman Lefke