HABER KIBRIS

KKTC A Milli Futbol Takımı kadrosu açıklandı

17/04/2017

KKTC A Milli Futbol Takımı kadrosu açıklandı
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04 – 11 Haziran 2017 tarihleri arasında ülkemizde yapılacak olan CONIFA EURO 2017 Futbol Şampiyonasına katılacak olan KKTC A Milli Futbol Takımı kadrosu açıklandı.

Mili Takıma, sezonun ilk devresinde Dumlupınar forması giyen ve şimdi ise Türkiye’nin MKE Ankaragücü takımında oynayan Kenan Özer de davet edildi.

KKTC A Milli Futbol Takımı Teknik ekibi

Fırat Canova                       Teknik Direktör

Bülent Aytaç                       Yardımcı Antrenör

Mahmut Yaman                   Kaleci Antrenörü

KKTC A Milli Futbol Takımı Kadrosu

Kaleciler

1.Hasan Piro                      Merit Alsancak Yeşilova

2.Türkkan Delideniz            Mağusa Türk Gücü

Defans Oyuncuları

3.Ahmet Sönmez                 Doğan Türk Birliği

4.Serhan Önet                     Küçük Kaymaklı

5.Mehmet Kaygısız              Küçük Kaymaklı

6.Salih Say                            Cihangir

7.Hüseyin Sadıklar              Yenicami

8.Çağrı Kıral                          Küçük Kaymaklı

9.Salih Güvensoy                 Doğan Türk Birliği

10.Mehmet Erol                  Gençler Birliği

Orta Saha Oyuncuları

11.Kenan Özer                    MKE Ankaragücü

12.Hüseyin Adal                  Küçük Kaymaklı

13.Fırat Eraslan                    Cihangir

14.Ali Özbahar                     Yalova

15.Kenan Oshan                  Doğan Türk Birliği

16.İbrahim Çıdamlı              Yenicami

17.Tansel Ekingen               Yenicami

18.Uğur Gök                         Küçük Kaymaklı

19.Mustafa Yaşınses           GAÜ Çetinkaya

Forvet Oyuncuları

20.Halil Turan                      Cihangir

21.Ertaç Taşkıran                Türk Ocağı

22.Esin Sonay                     GAÜ Çetinkaya

23.Kasım Tağman                 Lefke



TAGS: milli takım
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