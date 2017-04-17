04 – 11 Haziran 2017 tarihleri arasında ülkemizde yapılacak olan CONIFA EURO 2017 Futbol Şampiyonasına katılacak olan KKTC A Milli Futbol Takımı kadrosu açıklandı.

Mili Takıma, sezonun ilk devresinde Dumlupınar forması giyen ve şimdi ise Türkiye’nin MKE Ankaragücü takımında oynayan Kenan Özer de davet edildi.

KKTC A Milli Futbol Takımı Teknik ekibi

Fırat Canova Teknik Direktör

Bülent Aytaç Yardımcı Antrenör

Mahmut Yaman Kaleci Antrenörü

KKTC A Milli Futbol Takımı Kadrosu

Kaleciler

1.Hasan Piro Merit Alsancak Yeşilova

2.Türkkan Delideniz Mağusa Türk Gücü

Defans Oyuncuları

3.Ahmet Sönmez Doğan Türk Birliği

4.Serhan Önet Küçük Kaymaklı

5.Mehmet Kaygısız Küçük Kaymaklı

6.Salih Say Cihangir

7.Hüseyin Sadıklar Yenicami

8.Çağrı Kıral Küçük Kaymaklı

9.Salih Güvensoy Doğan Türk Birliği

10.Mehmet Erol Gençler Birliği

Orta Saha Oyuncuları

11.Kenan Özer MKE Ankaragücü

12.Hüseyin Adal Küçük Kaymaklı

13.Fırat Eraslan Cihangir

14.Ali Özbahar Yalova

15.Kenan Oshan Doğan Türk Birliği

16.İbrahim Çıdamlı Yenicami

17.Tansel Ekingen Yenicami

18.Uğur Gök Küçük Kaymaklı

19.Mustafa Yaşınses GAÜ Çetinkaya

Forvet Oyuncuları

20.Halil Turan Cihangir

21.Ertaç Taşkıran Türk Ocağı

22.Esin Sonay GAÜ Çetinkaya

23.Kasım Tağman Lefke