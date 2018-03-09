KKTC Boks Federasyonu’ndan önemli anlaşma

Dün BIBA başkanı gianluca di caro ile KKTC Boks Federasyonu Başkanı Yıltan Zabit birliğe üyelik anlaşmamızı gerçekleştiren imzayı attı Bundan sonra bizim sporcularımızda 26 ülkenin tanıdığı bir federasyon olarak KKTC bayrağı altında maçlara çıkabilecekler Tüm ambargolara rağmen KKTC nin tanınmasında çok etkili olacak bir anlaşma yapıldı dün.

Bu boks birliğinin düzenlediği maçlar eurosport gibi tanınmış kanallardada gösteriliyor ve bizim sporcularımız maçlara KKTC bayrağı ile çıkıp ülkemiz adına dövüşebilecekler