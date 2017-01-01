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KKTC Devlet Piyangosu Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Açıklandı

01/01/2017

KKTC Devlet Piyangosu Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Açıklandı
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Nüfusa göre çıkma olasılığı en yüksek piyango olan KKTC Devlet Piyangosu Yılbaşı Çekilişi yapıldı. Büyük ikramiye 161505 numaralı bilete çıktı. Talihli kişi 1 milyon TL kazandı.

İŞTE DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLİŞİ TAM LİSTE

31.12.2016 Tarihli Çekiliş Sonuçları
1.000.000 TL İkramiye Kazanan Numara
161505  
200.000 TL İkramiye Kazanan Numara
053214  
100.000 TL İkramiye Kazanan Numara
050737  
50.000 TL İkramiye Kazanan Numara
178375  
25.000 TL İkramiye Kazanan Numara
053712  
10.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
050314  078203  109782  116395  190642  
5.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
154068  157885  160093  163395  173752  
2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
045429  101257  177188  181121  198172  
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
005355  011641  018348  025391  033237  

041751  065696  078923  093415  114697  

145428  164426  171195  185772  194473  
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
006405  025420  051553  057815  066093  

084359  095754  113477  123748  145301  

145618  153854  174404  181636  187894  
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
005268  005901  013978  017341  024820  

031641  054637  055635  065814  080296  

083381  112521  121695  143320  150504  

155659  179108  184399  188347  192823  
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
003283  012723  013182  013931  026787  

036653  042888  052343  052984  065080  

086303  115680  119741  125408  137459  

144658  148616  185317  195971  196722  
Son 2 rakamına göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
48
65
Son 1 rakamına göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
4
7

 



TAGS: devlet piyangosu, kktc, piyango sonuçları
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