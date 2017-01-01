KKTC Devlet Piyangosu Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Açıklandı
01/01/2017
Nüfusa göre çıkma olasılığı en yüksek piyango olan KKTC Devlet Piyangosu Yılbaşı Çekilişi yapıldı. Büyük ikramiye 161505 numaralı bilete çıktı. Talihli kişi 1 milyon TL kazandı.
İŞTE DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLİŞİ TAM LİSTE
31.12.2016 Tarihli Çekiliş Sonuçları
1.000.000 TL İkramiye Kazanan Numara
161505
200.000 TL İkramiye Kazanan Numara
053214
100.000 TL İkramiye Kazanan Numara
050737
50.000 TL İkramiye Kazanan Numara
178375
25.000 TL İkramiye Kazanan Numara
053712
10.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
050314 078203 109782 116395 190642
5.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
154068 157885 160093 163395 173752
2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
045429 101257 177188 181121 198172
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
005355 011641 018348 025391 033237
041751 065696 078923 093415 114697
145428 164426 171195 185772 194473
041751 065696 078923 093415 114697
145428 164426 171195 185772 194473
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
006405 025420 051553 057815 066093
084359 095754 113477 123748 145301
145618 153854 174404 181636 187894
084359 095754 113477 123748 145301
145618 153854 174404 181636 187894
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
005268 005901 013978 017341 024820
031641 054637 055635 065814 080296
083381 112521 121695 143320 150504
155659 179108 184399 188347 192823
031641 054637 055635 065814 080296
083381 112521 121695 143320 150504
155659 179108 184399 188347 192823
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
003283 012723 013182 013931 026787
036653 042888 052343 052984 065080
086303 115680 119741 125408 137459
144658 148616 185317 195971 196722
036653 042888 052343 052984 065080
086303 115680 119741 125408 137459
144658 148616 185317 195971 196722
Son 2 rakamına göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
48
65
Son 1 rakamına göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
4
7