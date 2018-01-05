KKTC futbolunda transfer bombaları patlıyor

2017-2018 Futbol Sezonu Devre Arası Transfer Dönemi’nde bombalar bir bir patlamaya başladı.

Özellikle K-PET Süper Lig’de ara transfer dönemin başlaması ile birlikte takımlar yerli ve yabancı transferleri sonuçlandırmaya başladı.

Sezon başında olduğu gibi transferin hızlı takımlarından Mağusa Türk Gücü yine elini çabuk tutarak şu ana kadar üçüncü transferini yaparken sezon başında istediği transferleri gerçekleştiremeyen ve istifa eden başkan Sami Otçuoğlu’nun yeniden başkanlık görevine gelmesiyle Ozanköy de 3 önemli oyuncuyu şimdiden kadrosuna kattı.

Öte yandan bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve ilk devreyi zirvenin 1 puan gerisinde kapatan Binatlı ise dün büyük ses getiren 2 transfer birden gerçekleştirdi.

Maddi sıkıntılarla boğuşan İskele ekibi Gençler Birliği ise devre arasında takımların transfer kaynağı oldu. Kadrosundaki oyuncuları bir bir elden çıkaran Gençler Birliği’nde şu ana kadar takımdan 6 as oyuncu transfer edildi.