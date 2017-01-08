KKTC, Hollanda Turizm Fuarı'nda

Turizm ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında 2017’nin ilk turizm fuarı olan “Vakantiebeurs 2017”de temsil ediliyor.

Hollanda’nın Utrecht kentinde bu yıl 47’nci kez düzenlenecek “2017 Uluslararası Vakantiebeurs Utrecht Turizm ve Rekreasyon Fuarı” 10-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleşiyor. Fuara Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’da katılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin önde gelen turizm pazarlarından Hollanda ile turizm ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyan fuara, sektör temsilcileri ve basın mensupları da katılıyor.

KKTC’nin dünya turizm arenasında görücüye çıkacağı fuarda Özel Kalem Müdürü Kazım Türkan, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü İpek Tüccaroğlu ve Basın Danışmanı Kemal Öneren de hazır bulunacak, ayrıca Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Şube Amiri Mustafa Köprülü ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Memuru Ece Karabatak da fuar süresince görev alacak.

KITSAB ve KITOB başta olmak üzere bir çok sektör temsilcisi de fuar süresince Kuzey Kıbrıs standını ziyaret edecek ziyaretçilere ülke hakkında tanıtıcı bilgiler verecek. Kuzey Kıbrıs’ın tanıtıcı reklam filmleri yayınlanarak ziyaretçilerin Kuzey Kıbrıs’a ilgilerinin artması sağlanacak.

Stantta Felemenkçe ve İngilizce genel bilgi broşürleri, “Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmek için 50 nedeni içeren broşürler”, haritalar, bisiklet yolları ve dağ yürüyüşü yolları başta olmak üzere birçok broşür bulunacak.

Geçtiğimiz yıl 117 bin kişinin ziyaret ettiği fuarı ziyaret edecek konuklara Kuzey Kıbrıs’tan götürülen sucuk ve kavrulmuş badem ve pastelli gibi ürünler de ikram edilecek.