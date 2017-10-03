“KKTC kentsel Politikalar Çalıştayı” 7 Ekim’de yapılacak

Gazimağusa, “KKTC kentsel Politikalar Çalıştayı’na hazırlanıyor…

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi tarafından, İçişleri Bakanlığı desteği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenecek olan Çalıştay, 7 Ekim Cumartesi günü Salamis Bay Conti Resort Hotel’de yer alacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak “KKTC Kentsel Politikalar Çalıştayı” ile ilgili basın toplantısı düzenlendi…

Basın toplantısında konuşan Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, çalıştayın yerel yönetimler adına çok verimli olacağına inanç belirtti.

Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de çalıştayın verimli geçmesini diledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da üniversite olarak ülkedeki kurum ve kuruluşlara destek verme gayesinde olduklarını söyledi…

İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Türel Öksüzoğlu ise yerel yönetimlerin güçlü olmasının merkezi de güçlü kıldığını söyledi.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç Dr. Deniz İşçioğlu da çalıştayın eylül ayında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin bilimsel katkıları ile düzenlenen “Uluslararsı Kentsel Politikalar Konferansı’nın” devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

7 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan “KKTC Kentsel Politikalar Çalıştayı’nın sonuçlarının daha sonra yapılacak basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanacağını dile getiren İşçioğlu, çalıştayın verimli geçmesini diledi…