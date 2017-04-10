KKTC Marmara Masterleri Antalya Yolcusu

KKTC Marmara Futbol Masterleri Dernegi , Antalya'da 12 - 16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek ve 24 takımın mücadele edeceği Uluslararası Antalya Soccer Cup 2017 turnuvasına katılmak üzere Antalya'ya gidecekler.

Marmara masterleri dernegi Baskani Mehmet Davulcu önderliğinde olan takımın teknik direktörlüğünü efsane futbolcu Cengiz Beneklikartal yürütüyor. Teknik direktor Cengiz Beneklikartal yaptığı basın açıklamasında Takımın son bir aydır büyük bir özveri ile bu turnuvaya hazırlandığını ve turnuvada en iyi dereceyi elde etmek için mücadele edeceklerini açıkladı.