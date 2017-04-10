HABER KIBRIS

KKTC Marmara Masterleri Antalya Yolcusu

10/04/2017

KKTC Marmara Masterleri Antalya Yolcusu
ads

KKTC Marmara Futbol Masterleri Dernegi , Antalya'da  12 - 16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek ve 24 takımın mücadele edeceği  Uluslararası Antalya Soccer Cup 2017  turnuvasına katılmak üzere  Antalya'ya gidecekler.

Marmara masterleri dernegi  Baskani Mehmet Davulcu önderliğinde olan takımın teknik direktörlüğünü efsane futbolcu Cengiz Beneklikartal yürütüyor. Teknik direktor Cengiz Beneklikartal yaptığı basın açıklamasında Takımın son bir aydır büyük bir özveri ile bu turnuvaya hazırlandığını ve turnuvada en iyi dereceyi elde etmek  için mücadele edeceklerini açıkladı.



TAGS: KKTC Marmara Masterleri
MANŞETLER

HK SPOR

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems