KKTC ‘Minik Bilim Kahramanları’ ile buluşuyor

Çocukların gelişiminin uluslararası bir ayağı olan ve 41 ülkede 40.000’in üzerinde çocuğun katılımıyla düzenlenen ‘Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST® LEGO® League Junior’ fuarı, Bilim Kahramanları Derneği ve “Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi” ortaklığında ilk kez KKTC’de gerçekleşecek.

6-10 yaş arası çocukların bilim ve mühendislik alanlarında ilgisini çekmek ve gelişimlerini sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor’ fuarlarının bu yılki konusu “Hayvanların Çılgın Dünyası”.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Koordinasyon Ofisi katkıları ve Başel Group’un ana sponsorluğunda düzenlenecek olan fuara farklı okullardan 13 karma takım katılacak.

30 Nisan Pazar günü Lefkoşa/Bedesten’de gerçekleştirilecek olan fuara Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli Belediyesi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Cyprus Pools, İzmer, BRCN trading, GİAD, Sekiz Construction, Shevketoğlu Domestic, Marmo, Masterkids, Onbaşı İşletmeleri, The Magic Touch, Kerim Belet Photography, Alasya Production, TaşEv ve Erdal & Co. destek verecek.

12016-2017 sezonunda FIRST® LEGO® League Junior takımları:

Bal arısı ile aynı habitatta yaşayan bir hayvan seçecek.

Seçtikleri hayvanı ve bu hayvanın yaşadığı habitatı öğrenecek.

Öğrendiklerini motorlu LEGO® modeli ve “Anlat Bana” posterleri ile gösterecek.

Fuar programı ise şöyle:

10:00 – 10:20Kayıt

10:30 - 11:00 Açılış Töreni

11:00 - 12:00 Gözlemci ziyaretleri ve katılan takımların etkinlikleri

12:30 - 13:00 Açık Fuar (Ziyarete açık saat dilimi)

13.00 Ödül Töreni

Bilim Kahramanları Derneği Hakkında

Bilimi toplumun odak noktasına getirmek amacıyla gönüllü bir ekip ile yola çıkan ‘Bilim Kahramanları Derneği’, her yaştan çocuk ve genci bilim ile buluşturan, kar amacı gütmeyen, kamu yararı gözeten bir kurumdur. Bilim Kahramanları Derneği, bu doğrultuda tüm yaş gruplarından çocuk ve genci, dünyanın önemli bilim etkinlikleriyle buluşturuyor.

Bilim Kahramanları Derneği, dünyada 41 ülkeden 11 bin 500 takımın katıldığı, 6-10 yaş arası çocukların bilim ve mühendislik alanlarında ilgilerini çekmek amacıyla gerçekleştirilen FIRST® LEGO® League Junior fuarlarının üçüncü sezonunu Türkiye’de düzenliyor. İlk iki sezonunda 18 şehirden, 700 çocuğun katıldığı FLL Jr. fuarı, 6-10 yaş arası çocukların bilim ve mühendislik alanlarında ilgilerini çekmek amacıyla gerçekleştiriliyor. http://www.bilimkahramanlari.org/tr/flljr/

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi (ÖMB) nedir?

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi (ÖMB) Kıbrıs’ta yaşayan çocuklara, sanat, bilim ve teknoloji dallarında hizmet veren fiziki bir merkezdir. Günümüz modern öğrenim sistemlerine erişimi zor olan çocuklara da görerek, deneyerek, öğrenecekleri, öğrenirken mutlu olacakları, gönüllü bir ekip tarafından kurulup yönetilen, kar amacı gütmeyen, kamu yararı gözeten bir hayır kurumudur.