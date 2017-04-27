KKTC Polisi Alarmda

Güney Kıbrıs'ta bu sabah kaçırılan 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud adlı kız çocuğu için sınır kapılarında geniş güvenlik önlemi alındı. KKTC polisi araçları didik didik arıyor.

Rum polisi, çocuğu kaçıran şahısların KKTC üzerinden veya Güney Kıbrıs’taki havaalanları/limanlar aracılığıyla kaçmasını önlemek için harekete geçti. Aramalara, polis helikopteri de katılıyor.

Olayla ilgili Rum Polisi Genel Müdürlüğü bünyesinde kriz masası da oluşturuldu ve bu gibi durumlarda öngörülen planlar da uygulamaya kondu.

Fotoğraf:Devrim Demir