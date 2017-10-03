KKTC Uluslararası Atletizm Şampiyonası yapıldı

Şampiyonada, bu yıl Londra’da yer alan Dünya Olimpiyat Şampiyonası’nda; 200 metrede birinci gelen Türkiye’nin milli atleti Ramil Guliyev, 4*100 metrede yarışan Kıbrıslı Türk Atlet Yiğitcan Hekimoğlu ile yüksek atlamada dünya ikinci gelen Ukraynalı Yuliya Levchenko da yarıştı. Guliyev ve Levchenko branşlarında birinci geldi.

Şampiyonada 100 metre, 400 metre, 1500 metre koşusu, cirit, yüksek atlama, uzun atlamada yarışlar düzenlendi.

Yarışmaları Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Hüseyin Eğitmen, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da izledi.

Atletizm Federasyonu Başkanı Hüseyin Eğitmen, “Beklediğimiz seviyede bir Şampiyona oldu. Guliyev ve Levchenko nun da yar aldığı Şampiyona’da kalite gayet yüksek oldu. İzleyici kitlesi de beklentileri karşıladı” dedi.

Eğitmen, ayrıca ilki olan KKTC Uluslararası Atletizm Şampiyonası’nın gelecek yıllarda da yapılması temennisinde bulundu.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)