KKTC’de 130 civarında aktif kooperatif var

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü’nü kutluyor.

ATAMAN: “HALKIN, ÇİFTÇİNİN, HAYVANCININ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ”

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, Koopbank’ın kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk halkının ve özellikle çiftçi ile hayvancının en büyük destekçilerinden birisi olduğuna vurgu yaptı.

Koopbank’ın iştirakleriyle birlikte, toplumun her kesiminin hep yanında olduğuna dikkat çeken Ataman, ülkede kooperatifçiliğin gelişmesi ve kooperatif bilincinin yerleşmesinde Koopbank’ın ciddi bir misyonunun olduğuna dikkat çekti.

Ataman, kooperatiflerin insan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluşlar olduğunu kaydetti.

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, kooperatiflerin, ihtiyaçları en az maliyetle karşılamak amacıyla kurulan tüzel kişiler olduğunu, hem kişilerin tek başlarına yapmaya güçlerinin yetmediği işleri bir araya gelerek yapmaları sağladığını, hem de toplumun kalkınmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

“KOOPERATİFÇİLİĞİN ÜLKEMİZDE 100 YILI AŞKIN GEÇMİŞİ VAR”

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, ülkede kooperatifçiliğin 1909 yılına dayanan çok eski bir tarihe sahip olduğunu, o tarihten günümüze Kıbrıs’ta kooperatifçiliğin ciddi bir gelişim gösterdiğini belirtti.

130 KOOPERATİF… 1,5 MİLYAR TL BİLANÇO

Ataman, bugün ülkede birçok alanda faaliyet gösteren aktif kooperatif sayısının 130 olduğunu ve iki kooperatif bankası (Koopbank ve Limasol Bank) hariç kooperatiflerin 1,5 milyar TL’ye sahip bir bilanço büyüklüğüne ulaştığını bildirdi.

Yaklaşan seçim sürecinde tüm siyasi partilerin kooperatifçiliğin önemini öne çıkaran açıklamalarda bulunmasının ya da kooperatifler üzerinden kaynak kullandırmanın dile getirilmesinin sevindirici olduğunu belirten Ataman, dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde her geçen gün kooperatif alanında faaliyetlerin büyüyerek toplumun her kesimine hitap eder şekilde geliştiğini kaydetti.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Ataman, “Bunu ülkemizde de görmek için kooperatiflerin bir üst merkezi birliği sıfatıyla banka olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız” dedi.

Koopbank’ın kooperatifçilikle ilgili olarak Türkiye ve uluslararası alanda Kuzey Kıbrıs’ı temsil ettiğine vurgu yapan Ataman, bu ay içinde Ankara’daki Türkiye Kooperatifçilik Fuarı’nda yer alan panelde ülkedeki “Kooperatif Bankacılığı ve Finansmana Erişim” konusunda bir sunum yaptıklarını, buna ek olarak Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) üyesi olarak Kıbrıs Türk kooperatiflerinin uluslararası arenadaki temsilcisi olduklarını anlattı.

Ataman, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü’nü ülkede de kutlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

KALKINMAYA CİDDİ KATKI

Mesajında, bazı BM verilerine de yer veren Ataman, dünyada 800 bini aşkın kooperatifin, 1 milyardan fazla kooperatif ortağı ile ekonomik hayatın güçlenmesinde ciddi bir itici güç konumunda bulunduğunu, 250 milyondan fazla kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Ataman, dünya genelinde özellikle tarım, hayvancılık, enerji, sigorta, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde önemli faaliyetlerde bulunan kooperatiflerin, sadece yerel ölçekte değil, ulusal ölçekte de kalkınmaya katkı sağladığını vurguladı.