KKTC’de Geleceğin Şefleri Mutfak Dünyasının Kapılarını Araladı

Mutfak Sanatları Akademisi (MSA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk defa tanışma günü düzenledi.

Etkinlikliğe katılanlara, profesyonel aşçılık ve profesyonel pasta-ekmekçilik başta olmak üzere; profesyonel pasta süsleme teknikleri, yiyecek-içecek işletmeciliği, barmenlik ve miksoloji, profesyonel barista ve eğitimlerine dair detaylı bilgiler sunuldu.

MSA’nın uluslararası eğitim sistemi, müfredatı, standartları ve teknikleri hakkında bilgi verildi.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, Profesyonel Aşçılık ve Pasta-Ekmekçilik alanında Türkiye’nin uluslararası diploma veren tek mesleki eğitim kurumu olan Mutfak Sanatları Akademisi (MSA), düzenlendiği her yerde ilgi ve merakla takip edilen Tanışma Günleri’ni ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdi.

MSA, uluslararası düzeyde bir mesleki eğitim alarak mutfakta profesyonel bir kariyer yapmak isteyen geleceğin şef adaylarına aşçılık mesleğini ve Akademiyi tanıtmak üzere Lefkoşa Merit Hotel’de, 6 Ocak 2017 Cuma günü tanışma günü düzenledi. Yoğun ilgi gören etkinlikte, gastronomi meraklıları, yeni bir kariyer arayışında olanlar ve öğrenciler MSA’nın eğitmen şefleri ile buluşarak, merak ettikleri soruların yanıtlarını aldılar.

Tanışma Günü’ne katılanlara, MSA eğitmen şefleri Zeynep Tunç ve Bora Korkmaz tarafından profesyonel aşçılık ve pasta-ekmekçilik başta olmak üzere; yiyecek-içecek işletmeciliği, profesyonel pasta süsleme teknikleri, barmenlik ve miksoloji, profesyonel barista ve prochef eğitimlerine dair sunumlar yapıldı. MSA’nın uluslararası eğitim sistemi, müfredatı, standartları ve tekniklerinin yanı sıra; uluslararası geçerliliği olan City & Guilds diploması ve kariyer olanakları hakkında bilgi verildi. City&Guilds bugün dünyada 80'in üzerinde ülkede tanınan bir mesleki yeterlilik akreditasyon sistemidir. Eğitimini tamamlayan MSA öğrencileri, dünyanın en büyük mesleki eğitim akreditasyon kurumu olan City & Guilds’ın uluslararası diplomasını almaya hak kazanıyorlar. City & Guilds sistemi ve standartları çerçevesinde aldıkları eğitimi, bu kurumun diploması ile tamamlayan MSA mezunları, Gordon Ramsay ve Jamie Oliver gibi dünyaca ünlü şeflerin de sahip olduğu bu uluslararası diploma ile dünya çapındaki işletmelerin mutfaklarında görev yapma fırsatı bulabilirler.

Eğitmen şef Zeynep Tunç, MSA’nın profesyonel eğitim programlarından bugüne kadar 7 bin 265 öğrencinin mezun olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Yurt dışında çalışmakta olduğunu takip ettiğimiz mezunlarımızın sayısı 125’in üzerindedir. Bu mezunlarımızdan 6‘sı Michelin yıldızlı restoranlarda çalışmaktadır. İsviçre, İspanya, İtalya, Danimarka, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai, Doha), Cayman Adaları, Gürcistan, Sri Lanka, İskoçya, Ürdün, Çin, Rusya, Macaristan ve ABD’nin hemen her eyaletinde mezunlarımız var. Staj ve işe yerleştirme konusunda yurt içinden ve yurt dışından 550’den fazla işletme ile birlikte aşçı, pasta & ekmekçi, barmen/barmaid ve barista pozisyonlarında çalışmaktayız.”





