KKTC’de sahte ilaç tartışması

Rum basını KKTC’de piyasaya “çakma” kanser ilacı sürüldüğünü iddia etti, KKTC Sağlık Bakanlığı yalanladı. Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Rumların KKTC’de çok miktarda ilaç satın alması üzerine Rum doktor ve eczacı kaynaklı bu tür iddiaların ortaya atıldığını söyledi.

Rum basını, Rum Eczacılık Dairesi’ni kaynak göstererek KKTC’de piyasaya “çakma” kanser ilacı sürüldüğünü iddia etti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Eczacılık Dairesi’nin, İsviçre’deki F. Hoffman-La Roche Ltd şirketinden aldığını belirttiği bilgiyi aktararak, KKTC’de piyasaya üç parti, “çakma” olduğu doğrulanmış Bevacizumab 100mg/4ml ilacı sürüldüğünü yazdı.

Habere göre, Roche şirketi tarafından paketlenen bu ürünün kanserin çeşitli türleriyle mücadelede kullanıldığı belirtilen açıklamada, Rum tarafında Bevacizumab 100mg/4ml’in AVASTIN adı ile satıldığı, ancak Türkiye ve KKTC’de ALTUZAN ismiyle piyasaya sürüldüğü belirtildi.

Roche şirketi kaynak gösterilerek KKTC’de piyasaya sürüldüğü iddia edilen üç partinin seri numaraları B7213B03, B7211B85 ve B7211B91 olarak aktarıldı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, konuya ilişkin Havadis’e yaptığı açıklamada, “KKTC’de piyasaya çakma kanser ilacı sürüldüğünü” yönündeki iddiaları yalanladı.

Sucuoğlu: Bunlar güneydeki doktor ve eczacı kaynaklı dedikodular

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Güney Kıbrıs ile KKTC arasında ilaç fiyatlarında ciddi fark olduğunu söyleyerek KKTC’de ilaçların Güney Kıbrıs’tan çok daha ucuz olduğunu kaydetti.

Fiyat farkından dolayı, Rumların tedavileri için gerekli olan ilaçları çoğunlukla KKTC’deki eczanelerden satın aldığını belirten Sucuoğlu, bunun üzerine Rum doktor ve eczacıların “KKTC’de ilaçlar sahte” şeklinde iddialar ortaya attığını söyledi.

Sucuoğlu, “KKTC’de ilaç fiyatları Güney Kıbrıs’a oranla çok daha ucuz olduğundan Rumlar çoğunlukla ilaçlarını KKTC’deki eczanelerden satın alıyorlar. Rumlar, özellikle sınır kapılarına yakın olan eczanelerden ilaç satın alıyorlar. Güneydeki doktorlar reçete yazarken ‘KKTC’deki ilaçlar sahte olabilir’ dediği yönünde bir bilgi kulağıma geldi. Sanıyorum “KKTC’de piyasaya çakma kanser ilacı sürüldüğünü

yönündeki iddialar da bunun paralelinde çıkan bir dedikodudur” diye konuştu.