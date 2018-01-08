KKTC'de sandıktan UBP çıktı

KATILIM ORANI DÜŞÜK

Seçimlere , 8 siyasi partiden 379 ve 9 da bağımsız olmak üzere toplam 388 aday katıldı. Katılım oranı ise, yüzde 63 oldu. Katılım oranının düşük olmasına, seçim tarihinin kış aylarında seçilmesi ve yeni uygulanan seçim sistemi gösteriliyor. Yeni sistemde özellikle karma sistemi kullanan seçmenlerin yaptığı hatalar, önemli oranda oyun geçersiz sayılmasına neden oldu.







POSTER BÜYÜKLÜĞÜNDE PUSULA

Bugüne kadar seçmenler 5 seçim bölgesinde, kendi bölgelerinden çıkacak milletvekilleri için oy kullanıyordu ancak bu yıl bölgeler kaldırıldı ve çarşaf listeye geçildi. 388 adayın isimlerinin de aynı oy pusulasına yazılması nedeniyle 70x49.5 cm boyutlarında poster büyüklüğünde bir pusula ortaya çıktı.



Seçmenler, 3 farklı yöntemle; mühür, mühür artı tercih ve karma sistemiyle oy kullandı. Mühür sistemini kullanan seçmenler partilerine ‘evet’ mührü vurdu. Mühür artı tercih sisteminde seçmenler, partilerinin milletvekili sıralamasını da belirledi. Karma sistemi ise, parti ayrımı yapmadan, 50 milletvekilinin tek tek belirlenmesine olanak veriyor. Seçmenler, beğendikleri milletvekillerinden, en az 24 en fazla 50 adaya oy verdi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki milliyetçi UBP sandıktan birinci çıktı.





ÖĞRETMENLER GÖREVLİ, OKULLAR TATİL

Sandık başlarında büyük oranda öğretmenler görev aldı. Oy sayım işlemlerinin sabaha kadar devam etmesi nedeniyle öğretmenlere bugün idari izin verildi. Bu nedenle kamuya ait okullar da otomatik tatil ilan edildi.