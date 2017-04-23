KKTC'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

Ülkemizde şiddetli rüzgar etkili oluyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman fırtınamsı olarak esen şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik direkleri devrildi, ağaçlar yerlerinden söküldü.

Fırtına nedeniyle bazı okulların 23 Nisan gösterileri de ileriki bir tarihe ertelendi.

Polis Genel Müdürlüğü de şiddetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı halka uyarıda bulundu.

Polis, araçların ağaç altına veya olası hasar görebilecek yerlere park edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Meteroloji Dairesi’nin verilerine göre hava bugün akşama kadar parçalı zamanla az bulutlu geçecek.

Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtınamsı olarak esecek.

Denizlerde ise fırtına mevcut.

Deniz kaba yer yer çok kaba dalgalı tahmini dalga yüksekliği 2 ile 3 metre yer yer 4 metreye ulaşacak.