KKTC'de terör örgütü propagandasına 2 ay hapis cezası

Mağusa’da polis baskınında evlerinde terör örgütlerine ait bayraklar, resimler ve yayınlar bulunan M. G. ile R.D., terör örgütü sempatizanlığı suçlamasıyla Mağusa Ceza Mahkemesi’nde yargılandı



Mağusa’da geçtiğimiz Aralık ayında polisin düzenlediği operasyonda evlerinde yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar, YPG, YPJ ve PKK örgütlerini sembolize eden bayraklar, Abdullah Öcalan ile terör örgütlerine ait bazı militan resimleri ve KKTC’de yayınlanması ve tasarruf edilmesi yasak olan 1 adet kitap bulunan zanlılar, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Zanlılar aleyhlerindeki “Yasa dışı cemiyeti savunma ve teşvik” ve “Yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar bulundurma” davalarından suçlu bulundu.

Mahkem zanlıların 2’şer ay hapis cezasına mahkum edilmesine karar verdi.

KAYNAK: Nadire Bahadi | Havadis | Haberin Tamamı İçin Tıklayın