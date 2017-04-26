KKTC’den dünya rekoru

KKTC’de bin 608 tane birlik, dernek ve cemiyet faaliyet gösteriyor

Kuzey Kıbrıs, birlik dernek ve cemiyet sayısında bir dünya rekoru daha kırdı. Diyalog Gazetesi’nin haberine göre ülke genelinde tam bin 608 birlik, dernek ve cemiyet bulunuyor.

ÇÖPLÜKTE YAŞIYORUZ AMA 53 ÇEVRE ÖRGÜTÜ VAR

İlk sırada spor amaçlı dernekler kulüpler yer alırken bunu mesleki kültürel ve dini örgütler izliyor. Kadın cinayetlerinin çok konuşulduğu ülkemizde 39 tane de kadın örgütü bulunuyor. Aynı şekilde ağır çevre sorunlarının yaşandığı küçük ülkemizde 53 tane çevre örgütü faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Diyalog – Haberin Tamamını Diyalog Gazetesi’nde okuyabilirsiniz