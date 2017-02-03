KKTC’den Halep halkına 47 bin TL bağış

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği işbirliğinde düzenlenen bağış kampanyasından Halep halkına 47 bin TL gönderiliyor.

Halep’te yaşanan insanlık dramına ve çekilen acılara son verebilmek amacıyla başlatılan bağış kampanyasından 47 bin 140 TL toplandı.

Toplanan gelir bugün Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Ahmet Ulubay’a teslim edildi.

Bağış, Türk Kızılayı aracılığıyla Halep’e ulaştırılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Ahmet Ulubay, kampanyada ulaşılan sonucun Kızılay adına memnuniyet verici olduğunu belirterek destek veren herkese teşekkür etti.Ulubay, önümüzdeki günlerde tüm diğer kanallardan toplanan genel meblağın da açıklanacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış da Halep’te yakın geçmişte yaşananların insanlık dramı olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs halkının her zamanki hassasiyetini gösterdiğini vurguladı.

Bu arada Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgiye göre kampanyanın devam ettiği belirtildi.Kampanyaya faturalı bireysel ve kurumsal hat kullanan Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler HALEP veya BAGIS yazıp 4142’ye kısa mesaj göndererek mesaj başına 10 TL karşılığında katılabiliyor.