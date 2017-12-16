KKTC’den kaçak sigara iddiası

Politis gazetesine göre geçen Perşembe günü “Athienu” (Kiracıköy) bölgesinde kontroller yapan polis bir araca dur uyarısında bulundu.



Aracın sahibinin uyarıya dikkate almayarak hızını artırması üzerine polis ile şüpheli arasında kovalamanın yaşandığını yazan gazete, polisin 43 yaşındaki şüpheliyi durdurmak için havaya uyarı ateşi açtığını kaydetti.



Sonunda aracın durdurulduğunu ve sürücünün gözaltına alındığını kaydeden gazete, araçta yapılan aramada ise 698 karton sigara ele geçirildiğini belirtti.



Fileleftheros gazetesi araçta 20 kilo tütün de saptandığını kaydetti.