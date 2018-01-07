KKTC’den Kaçak Tütün İddiası

Alithia gazetesi, Rum polisinin önceki gün sabaha karşı düzenlediği operasyonda, söz konusu şahsın kullandığı aracı durdurmak istediğini ancak şahsın kaçtığını; daha sonra aracın Larnaka’da tespit edildiğini ve içerisinde de kaçak sigara ve tütün bulunduğunu yazdı.

Haberde, sigara ve tütüne el konduğu belirtildi.