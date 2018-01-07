HABER KIBRIS

KKTC’den Kaçak Tütün İddiası

“Athienu”da (Kiracıköy) ikamet eden bir Bulgar’ın, KKTC’den temin edildiği iddia edilen kaçak sigara ve tütünle yakalandığı ve 6 bin 500 Euro para cezası verildiği bildirildi.

07/01/2018

KKTC’den Kaçak Tütün İddiası
ads

Alithia gazetesi, Rum polisinin önceki gün sabaha karşı düzenlediği operasyonda, söz konusu şahsın kullandığı aracı durdurmak istediğini ancak şahsın kaçtığını; daha sonra aracın Larnaka’da tespit edildiğini ve içerisinde de kaçak sigara ve tütün bulunduğunu yazdı.

Haberde, sigara ve tütüne el konduğu belirtildi.



TAGS: kaçak tütün, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems