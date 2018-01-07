KKTC’den Kaçak Tütün İddiası
“Athienu”da (Kiracıköy) ikamet eden bir Bulgar’ın, KKTC’den temin edildiği iddia edilen kaçak sigara ve tütünle yakalandığı ve 6 bin 500 Euro para cezası verildiği bildirildi.
07/01/2018
Alithia gazetesi, Rum polisinin önceki gün sabaha karşı düzenlediği operasyonda, söz konusu şahsın kullandığı aracı durdurmak istediğini ancak şahsın kaçtığını; daha sonra aracın Larnaka’da tespit edildiğini ve içerisinde de kaçak sigara ve tütün bulunduğunu yazdı.
Haberde, sigara ve tütüne el konduğu belirtildi.