KKTC'den Mültecilere Yardım Eli

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Suriye’de yıllardır süren savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Türkiye’ye sığınan mültecilere yardım eli uzattı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımları taşıyan tır, mülteci kamplarına ulaştırmak üzere bugün KKTC’den hareket etti.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın girişimiyle başlatılan; “Suriyeli Mülteci Kardeşlerimizin Yanındayız” kampanyasında çok sayıda gönüllü şirketin katkılarını taşıyan yardım tırı, Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından belirlenen mülteci kamplarında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.