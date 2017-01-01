KKTC'den Teröre Sert Tepki

İstanbul Ortaköy’de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısına KKTC'den tepki geldi.

CUMHURBAŞKANI AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İstanbul’daki terör saldırısını kınadı. Akıncı,”İstanbul 2017’ye terörle girdi ne yazık. Gece kulübünde masum insanlara yapılan vahşi saldırıyı kınıyoruz. Türkiye’ye başsağlığı diliyoruz.” dedi

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle mesaj yayımladı.

“İstanbul'da bir eğlence mekanında yılbaşı kutlaması yapan insanlara yönelik alçakça yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum” diyen Başbakan Özgürgün, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni yılın ilk günü yapılan bu alçak terör saldırısıyla Türk halkının birliği, Türkiye ve insanlık hedef alınmıştır. Türk halkı, oynanan oyunların farkındadır ve moralini bozmadan, birlik beraberlik içinde daha da kenetlenecektir.

Terör her nereden ve kimden ne şekilde gelirse gelsin insanlık suçudur. Türk halkının huzurunu ve birliğini hedef alan her türlü terör saldırısı, büyük Türk Milleti’nin dirayetli duruşuyla hedefine asla ulaşamayacaktır.

Yeni yılın ilk günü İstanbul'da meydana gelen terör saldırısı, Kıbrıs Türk halkını da derinden üzmüştür. Menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.”

SİBEL SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle mesaj yayımladı.

Siber mesajında, “Yeni yıla sevdikleri ile eğlenerek girmek isteyen masum insanlara yapılan insanlık dışı vahşi terör saldırısı ile birçok insan yaşamlarını yitirirken, onlarca insanın yaralanması bizleri bir kez daha derinden üzmüştür. Yeni bir yıla barış ve birliktelik mesajları ile girmeyi arzulayan bir çok insanın umutlarını yıkmak ve kaos yaratmak isteyen bu köhne düşüncelerin bir an önce son bulması hepimizin ortak arzusudur” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Siber, saldırıda yaşamlarını kaybedenlere tanrıdan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.