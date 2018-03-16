KKTCELL Dergilik lansmanı yapıldı

KKTCELL Dergilik bugün düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Etkinlikte Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu KKTCELL Genel Müdürü Harun Maden konuşma yaptılar.

Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu lifecell dijital servis uygulamarını ilk Kuzey Kıbrıs'ta hayata geçirdiklerini anlattı ve şimdi de bu uygulamalar içerisinde yer alan dergilik uygulamasında artık Kıbrıs gazetelerinin de yer alacağını söyledi.

KKTCELL Genel Müdürü Harun Maden ise KKTCELL olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi ve Turkcellin teknolojide öncü olmaya devam edeceğini söyledi.

Maden, ‘Artık 436 dergi ve76 gazete dergilik uygulaması ile birlikte bir tık uzaklıkta olacak’ dedi

Harun Maden dergilikte yer alan yayınların indirildikten sonra offline olarak da okunabileceğini söyledi

Kıbrıs gazetelerinin artık dünyanın dört bir yanında okunabileceğini belirten Maden beğenilen makale ve haberlerin bu uygulama ile kolayca paylaşılabileceğini belirttti

31 Mart’a kadar Dergilik uygulamasını mobil cihazlarına indiren herkes operatör farkı gözetmeksizin, 1 ay boyunca Dergilik uygulamasını ücretsiz olarak kullanabilecek.

1 ay sonra ise Dergilik uygulaması aylık 16.90 TL üyelikle kullanılabilecek