HABER KIBRIS

KKTCELL mağlup (71-64)

20/03/2018

KKTCELL mağlup (71-64)
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KKTCELL Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde konuk olduğu Şanlı Urfa Belediye Engelli SK deplasmanından 71-64’lik skorla eli boş döndü.

Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası Grup Elemelerinde başarılı sonuçlar alarak ülkeye dönen Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde konuk olduğu Şanlı Urfa Belediye Engelli SK deplasmanından 71 – 64’lik skorla eli boş döndü. Oyunu baştan sona önde götüren temsilcimiz son 2 dakikada Murat ve Ahmet’in 5’er faulden oyun dışı kalmaları sonrasında maçı kaybetti. KKTCELL bu hafta sonu Lefkoşa’da Altınordu’yu konuk edecek. Temsilcimiz 27 Mart Salı günü de erteleme maçında Çanakkale Engelli ile karşılaşacak

 

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TAGS: KKTCELL, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı
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