KKTCELL zirve takibinde

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde 8 hafta geride kalırken KKTCELL ikinci sırada yer aldı

MURAT ATIYOR, KKTCELL KAZANIYOR:

Ligde oynadığı 8 maçta 508 sayı kaydederek rakiplerine göre iyi bir averaj yakalayan KKTCELL’de takımın sayı yükünü her maçta attığı sayılarla Murat Ekşi çekiyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın da yer aldığı Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde 8 hafta geride kaldı. Sezon sonunda ilk 3 sıradaki takımın Süper Lig’e çıkacağı 1. Lig maratonunda temsilcimiz Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 13 puanla Keçiören Güçlü Eller SK’nın 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Murat atıyor, takım kazanıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell’de kaptan Murat Ekşi’nin performansı maçlarda takım için önemli bir güç oluyor.

Murat takımının attığı sayıların yüzde 80’ni kaydederek hem büyük katkı veriyor hem de 30 sayı ortalama ile oynayarak dikkatleri üzerine topluyor. Geçtiğimiz haftayı deplasmanda Antalya Asat önünde vasat bir oyun sonucunda 68 – 49 yenik kapatan temsilcimiz yıl sonu için verilen bir haftalık ara sonrasında 7 Ocak’ta Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Altınordu Belediye Engelli ile karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi Altınordu Lig’de 10 puan ve averajla 9 sırada bulunuyor.

Puan Durumu

Takımlar O G M AS YS P

1.Keçiören BLD. 7 7 0 505 289 14

2.KKTCELL 8 5 3 505 466 13

3.İskenderun Eng. 7 5 2 514 42 12

4.Antalya ASAT 7 5 2 511 426 12

5.Ankara BŞB. 7 4 3 447 371 11

6.Adana Engelliler 7 4 350 645 11

7.Ceylanpınar Eng 8 3 5 472 483 11

8.Pendik BLD. 8 354 385 11

9.Altınordu BEL 6 4 2 421 325 10

1.0 K.Çekmece 7 2 5 306 465 9

11.Karşıyaka Eng 8 - 8 346 646 8

12.Muş B.Eng. 6 1 5 281 389 7

