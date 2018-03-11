KKTCELL’e Moral Veren Galibiyet (69 – 51)
11/03/2018
Bosna Hersek’in Banjaluka kentinde devam eden Avrupa Tekerlekli Basketbol Ligi grup eleme maçlarında dün akşam ikinci maçına çıkan Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı rakibi Polonya’nın KS Pactum takımına 69 – 51 üstünlük sağlayarak moral buldu.
Grup elemelerindeki ilk maçını ev sahibi Banja Luka KKI Varbas takımına 81-62 lik skorla kaybeden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Euroleaguue Grup A’daki kalan 2 maçını bugün oynayacak. Temsilcimizin dahil olduğu A grubundaki diğer takımlar şunlar:
“ Handi Sud Basket Marsille (Fransız) , Pactum Soyzory Kielce (Polonya) ve Flink Stones (Avusturya)”
Antrenör Hüseyin Dayı yönetimindeki Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın kadrosunda Murat Ekşi, Erkan Taşçı Mahmut Yavşan, Ömer Cumhur Bulduk, Ahmet Akdeniz, Duran Tak, Osman Hamidan, Murat Göçer ve Ertan Külahlılar yer alıyor. Lha