KKTCELL’in müzik bilgi yarışması yeniden başladı!

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler 758 11 11 telefon numarasını arayarak, dinledikleri şarkılarda solistlerin kim olduğunu tahmin ediyor, hem eğleniyor hem de yarışıyor.

Melomania’da en yüksek puanı alan 3 kişi ayrı ayrı Lenovo Laptop kazanma şansı yakalayacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yıllardır yoğun ilgi gören “Melomania” müzik bilgi yarışması, yine hem eğlendiriyor, hem de kazandırıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri, Melomania müzik bilgi yarışması ile müzik bilgilerini ölçerek eğlenirken, en çok puanı toplayarak son teknoloji laptop (dizüstü bilgisayar) kazanma şansını yakalıyor.

3 Nisan 2017’de başlayan ve ilk günden itibaren yoğun ilgi gören Melomania 6 hafta sürecek.

15 Mayıs’a kadar şansı yakala!



Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler yarışma sürecinde 758 11 11 telefon numarasını arayarak; gerek Türkçe, gerekse yabancı yüzlerce şarkıyı dinleyecek, solistlerin kim olduğunu tahmin edecek.

En yüksek puana ulaşabilmek için yarışmaya dilediği kadar katılabilecek Kuzey Kıbrıs Turkcell bireysel hat kullanan müşteriler her doğru cevaptan 5 puan kazanacak.

Melomania’da en yüksek puanı alan 3 kişi, ayrı ayrı Lenovo Laptop kazanma şansı yakalayacak.

15 Mayıs 2017 günü sona erecek yarışmada servisi aramanın dakikasının 2 TL / 31 Kontör olduğu bilgisi verildi.