KKTC’li Nefes’in yaşam mücadelesi
04/01/2017
KKTC’de yaşayan Demirpençe ailesinin altı yaşındaki kızı Nefes, üç buçuk yaşından bu yana nöroblastom kanseri ile mücadele ediyor.
Nöroblastom (sinir hücrelerinden çıkan tümör) hastası 6 yaşındaki Nefes’in tedavi masraflarına destek amacıyla yardım çağrısı yapıldı. 2014 yılından beridir Çocuk kanseri olan Nöroblastom Tümör ile mücadele eden küçük Nefes, 1 Ocak tarihinde Almanya’da uygulanan ‘Haplodentik Kök Hücre Nakli’ ve ‘İmmunterapi’ tedavileri başlamak için Almanya’ya gitti.
Küçük Nefes’in ailesi ve sevenleri tedavi masraflarını tedarik edebilmek adına yardım kampanyası başlattı. Sosyal medya aracılığıyla duyurulan bilgiye göre; bağışta bulunmak isteyenlerin Türkiye İş Bankası, ÖYAK ve İktisat Bankalarında Nefes’in annesi Nihal Cesuroğlu adına açılan hesaba yardım yapabilecekleri kaydedildi. 2014 yılında Nefes, Ankara Memorial ve Hacettepe Hastaneleri’nde tedavi görerek ameliyat olmuş, toplumun çeşitli kesimlerinden tedavisi için yardım kampanyaları düzenlenmişti.
Banka Adı: İŞ BANKASI
Alıcı Adı: NİHAL CESUROĞLU
TÜRK LİRASI Hesabı: 6804-0084198
DOLAR Hesabı: 6804-0074090
EURO Hesabı:6804-0074103
STERLİN Hesabı: 6804-0074118
Banka Adı: İKTİSAT BANKASI
Alıcı Adı: NİHAL CESUROĞLU
TÜRK LİRASI Hesabı: 9010-7182780-351
DOLAR Hesabı: 9010-7182780-352
EURO Hesabı: 9010-7182780-353
STERLİN Hesabı: 9010-7182780-354
Banka Adı: ÖYAK BANKASI
Alıcı Adı: NİHAL CESUROĞLU
TÜRK LİRASI Hesabı: 01-300-00103180