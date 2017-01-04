KKTC’li Nefes’in yaşam mücadelesi



KKTC’de yaşayan Demirpençe ailesinin altı yaşındaki kızı Nefes, üç buçuk yaşından bu yana nöroblastom kanseri ile mücadele ediyor.



Nöroblastom (sinir hücrelerinden çıkan tümör) hastası 6 yaşındaki Nefes’in tedavi masraflarına destek amacıyla yardım çağrısı yapıldı. 2014 yılından beridir Çocuk kanseri olan Nöroblastom Tümör ile mücadele eden küçük Nefes, 1 Ocak tarihinde Almanya’da uygulanan ‘Haplodentik Kök Hücre Nakli’ ve ‘İmmunterapi’ tedavileri başlamak için Almanya’ya gitti.

Küçük Nefes’in ailesi ve sevenleri tedavi masraflarını tedarik edebilmek adına yardım kampanyası başlattı. Sosyal medya aracılığıyla duyurulan bilgiye göre; bağışta bulunmak isteyenlerin Türkiye İş Bankası, ÖYAK ve İktisat Bankalarında Nefes’in annesi Nihal Cesuroğlu adına açılan hesaba yardım yapabilecekleri kaydedildi. 2014 yılında Nefes, Ankara Memorial ve Hacettepe Hastaneleri’nde tedavi görerek ameliyat olmuş, toplumun çeşitli kesimlerinden tedavisi için yardım kampanyaları düzenlenmişti.

Banka Adı: İŞ BANKASI

Alıcı Adı: NİHAL CESUROĞLU

TÜRK LİRASI Hesabı: 6804-0084198

DOLAR Hesabı: 6804-0074090

EURO Hesabı:6804-0074103

STERLİN Hesabı: 6804-0074118

Banka Adı: İKTİSAT BANKASI

Alıcı Adı: NİHAL CESUROĞLU

TÜRK LİRASI Hesabı: 9010-7182780-351

DOLAR Hesabı: 9010-7182780-352

EURO Hesabı: 9010-7182780-353

STERLİN Hesabı: 9010-7182780-354

Banka Adı: ÖYAK BANKASI

Alıcı Adı: NİHAL CESUROĞLU

TÜRK LİRASI Hesabı: 01-300-00103180