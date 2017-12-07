KKTC'ye gelmeden vatandaş yapılmıştı, meğer...

YENİBAKIŞ Gazetesi'nin iddiasına göre, 90 günlük turist vizesi ile KKTC’ye giriş yaptıktan sonra 8 Ağustos 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş yapılan Şennur Gülbudak adlı kadının, vatandaş yapılmadan yaklaşık üç gün önce, Rocks Otel’in barında Başbakan Hüseyin Özgürgün’le görüntüleri ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde Başbakan Hüseyin Özgürgün ile Şennur Gülbudak’ın sohbet ettikleri görülmekte.