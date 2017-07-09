KKTC’ye gönderdiği kızını geri istiyor

Birecik ilçesinde yaşayan baba, 7 yıl önce KKTC’deki ilk eşinin yanına gönderdiği kızını geri almak için yardım bekliyor. Baba Büyükakşeker:”Aile dramı yaşıyoruz, ben ve eşim 7 yıldan bu yana çocuğumuzu görmüyoruz, her gün fotoğrafına bakıp ağlıyoruz”

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşayan, çeşitli nedenlerden dolayı kızını ilk eşinin yaşadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gönderen Ahmet Büyükakşeker çocuğunu geri almak için yardım bekliyor.

KKTC’de 30 yıl yaşadıktan sonra yaklaşık 10 yıl önce yurda dönen Büyükakşeker, ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten 2 çocuğu olan Büyükakşeker, eşinin rahatsızlığı nedeniyle küçük kızı Ebru’yu ilk eşinin yanına gönderdi.

Büyükakşeker, bir süre sonra kızının Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne verildiğini ve varlıklı bir aile tarafından evlat edinileceğini öğrendi. Bunun üzerine kızını yanına getirebilmek için hukuk mücadelesi başlatan Büyükakşeker, bu süre zarfında kızıyla görüşme imkanı bulamadı.

Ahmet Büyükakşeker, AA muhabirine, KKTC’de 30 yıl yaşadıktan sonra yurda döndüğünü ve Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine yerleştiğini söyledi.

ilk eşinin ise Türkiye’ye dönmek istemeyip KKTC’de kaldığını anlatan Büyükakşeker, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben yurda döndükten sonra Hacer hanımla ikinci evliliğimi yaptım. 2 çocuğumuz oldu, küçük çocuğum Ebru’nun doğumunun ardından eşimin psikolojisi bozulunca çocuğa bakamayacak duruma geldi. KKTC’de yaşayan ilk eşim evimize gelerek eşim Hacer’in çocuğa bu durumda bakamayacağını, kızımızı yanında KKTC’ye götürüp bakmak istediğini söyledi. Ben de noterden kendisine vekalet vererek çocuğumu Kıbrıs’a gönderdim.”

İlk eşinin kızına iyi baktığını fakat daha sonra oradaki Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğünün çocuğunu aldığını ileri süren baba Büyükakşeker, şöyle devam etti:

“Kıbrıs’a gittim orada bana dediler ki ‘Sen çocuğun babası olarak Melek Büyükakşeker’e bakması için imza veriyor musun’ Ben de ‘Evet’ dedim. İşin aslı çocuğumu benden almak için imza istemişler. Okumam olmadığı için verdikleri evrakları imzaladım. Şimdi çocuğumu orada varlıklı bir aileye evlatlık verecekler. Bana para teklif ettiler, ben reddettim. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Çocuğumun doğum belgesi ve aile tablomuz elimde, evladımı göstermiyorlar. Çocuğumu istediğimde bana hakaretler ettiler. Çocuğuma kavuşmak için Kıbrıs Hükümetinden ve Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve Başkanımızdan yardım istiyorum. Aile dramı yaşıyoruz ben ve eşim 7 yıldan bu yana çocuğumuzu görmüyoruz her gün fotoğrafına bakıp ağlıyoruz.”

Büyükakşeker, Kıbrıs’ta hukuk mücadelesi başlatmak istediğini fakat maddi nedenlerden dolayı avukat tutamadığını sözlerine ekledi.

13 yaşındaki abla Seda Büyükakşeker de kardeşini çok özlediğini vurgulayarak, ona kavuşmak için yardım beklediklerini ifade etti.