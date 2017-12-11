KKTC’ye Tekvando Avrupa şampiyonluğu!

Yakın Doğu Koleji 12. sınıf öğrencisi Yaren Yuvka, ülkemizde yapılan yeşil kuşak GTF 16. Avrasya Şampiyonası’nda Avrupa birincisi oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde, 9 ülkeden 80 sporcunun katılımıyla, gerçekleştirilen GTF 16. Avrasya Şampiyonası’nda, Yaren Yuvka tüm rakiplerini eleyerek Avrupa şampiyonluğunu elde ettiği belirtildi.

Yaren Yuvka, Girne Avrasya Taekwondo Merkezi bünyesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak olan müsabakaya katılacak. Yuvka müsabaka için sıkı bir hazırlık dönemine girdi.

GTF 16. Avrasya Şampiyonası’nda Avrupa birinciliğini kazanan Yuvka, okul arkadaşları tarafından da tebrik edildi. Yuvka, okulda düzenlenen törenle öğretmenleri ve arkadaşları tarafından coşkuyla alkışlandı.



Başarıların Arkasında Disiplin Var…

Elde edilen başarıyla ilgili olarak Yakın Doğu Koleji Baş Muavini Alpay Ertaç, hem bir Kıbrıslı Türk olarak hem de Yakın Doğu Ailesi olarak öğrencilerinin başarısının göğüslerini kabarttığını söyledi.

Yakın Doğu Ailesi olarak akademik her başarının temelinde sağlam bir disiplin anlayışının yattığını belirten Alpay Ertaç sporun öğrenciler için elzem olduğunu bilen bir eğitim kurumu olduklarından söz etti.

Avrupa şampiyonluğunu kazanan Yaren Yuvka’yı tebrik eden Ertaç, “Umarım aynı başarıyı Amerika’daki müsabakalarda da gösterecektir” dedi.



Sporun Her Alanı Destekleniyor…

Konuyla ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Koleji Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Hüseyin Reis de, Yaren Yuvka’nın öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonra da okulunu başarıyla temsil etmesinden gurur duyduklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının Avrupa ülkeleri önünde göndere çekilmesinin muazzam bir başarı olduğunu ifade eden Hüseyin Reis, “Ülkemizin böyle sporculara ihtiyacı vardır. Okul olarak her zaman öğrencimizin yanındayız” sözleriyle yaşadıkları gururu vurguladı.