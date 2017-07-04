Kocaias: Gelişme var

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias güvenlik durumu ile ilgili bir çalışma grubu oluşturulması konusunda gelişme yaşandığını ileri sürdü. Kotzıas yarın yani çarşamba günü, generallerin himayesinde, askerin çekilmesi ile ilgili ikinci bir grubun oluşturulacağını ümit ettiğini dille getirdi.. Crans- Montana’da gerçekleştirilen Kıbrısla ilgili konferansın öğleden sonraki toplantısına varışında, Kocıas, iki çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi. “Birisi konusunda anlaşmaya varıldı ve çalışmaya başladı, ikincisi için de yarın sabah karar alınmasını umuyorum” dedi. Kotzias birinci çalışma grubunun Kıbrıs’ta yeni güvenlik sistemiyle bağlantılı olduğunu söyleyerek, “biz müzakerede güvenliğin asker anlamına gelmediği konusunda ısrar ediyoruz çünkü bu 21. Yüzyıla değil, 17. ya da 18. Yüzyıla ait bir düşüncedir” dedi.