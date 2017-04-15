Kocasını Yatağa Bağlayıp Sevgilisini Odaya Aldı

Kıbrıs Gazetesi'nden İsmail Volkan'ın fantazi konulu haberi ülke gündemine bomba gibi düştü.

Fantezi yapma bahanesiyle kocasını yatağa bağlayan ve gözlerini bezle kapatan kadın kendilerini izlemesi için 4 yıllık sevgilisini yatak odasına aldı.

Çiftin sevişmesini izlemeye daha fazla dayanamayan sevgili, yatağa bağlı kocayı da kendisini durdurmaya çalışan kadını da fena halde dövdü.

Kocanın şikayetiyle hem kadın hem de sevgilisi tutuklandı.

Konu ile ilgili haber bugünkü Kıbrıs Gazetsinde yer aldı